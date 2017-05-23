Animal na pista ou "fechamento" por outro veículo podem ter causado acidente na BR 262

Acidente
Filho do proprietário do Frigorífico Buriti, de Aquidauana, Eduardo Chramosta perdeu a vida neste domingo
A rotina tranquila do delegado Fábio Brandalise, da Polícia Civil de Terenos, foi quebrada nesta segunda-feira (22) com a busca permanente de informações complementares sobre o acidente que causou a morte do empresário Eduardo Chramosta, de 37 anos, na BR 262, filho do proprietário do Frigorífico Buriti, de Aquidauana.
Embora nada se descarte, segundo o delegado, é certo que Eduardo, que seguia na direção Campo Grande-Aquidauana, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, perdeu a direção e estava sem o cinto de segurança. Quanto a razão da perda de controle da direção, Fábio destaca como possibilidades a presença de algum animal na pista ou mesmo um “fechamento” por outro automóvel.
Eduardo, de 37 anos, costumava fazer o percurso semanalmente, de duas a três vezes. Embora a família toda estivesse em Campo Grande no último sábado, ele ligou para a mãe, por volta das 19 horas, dizendo que teria que deslocar-se para Aquidauana. Depois disto, somente no domingo (22), por volta das 11 horas, a família foi avisada pela Polícia Rodoviária Federal sobre o acidente. Ele teria morrido por asfixia mecânica.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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