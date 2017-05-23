Animal na pista ou "fechamento" por outro veículo podem ter causado acidente na BR 262

A rotina tranquila do delegado Fábio Brandalise, da Polícia Civil de Terenos, foi quebrada nesta segunda-feira (22) com a busca permanente de informações complementares sobre o acidente que causou a morte do empresário Eduardo Chramosta, de 37 anos, na BR 262, filho do proprietário do Frigorífico Buriti, de Aquidauana.

Embora nada se descarte, segundo o delegado, é certo que Eduardo, que seguia na direção Campo Grande-Aquidauana, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, perdeu a direção e estava sem o cinto de segurança. Quanto a razão da perda de controle da direção, Fábio destaca como possibilidades a presença de algum animal na pista ou mesmo um “fechamento” por outro automóvel.

Eduardo, de 37 anos, costumava fazer o percurso semanalmente, de duas a três vezes. Embora a família toda estivesse em Campo Grande no último sábado, ele ligou para a mãe, por volta das 19 horas, dizendo que teria que deslocar-se para Aquidauana. Depois disto, somente no domingo (22), por volta das 11 horas, a família foi avisada pela Polícia Rodoviária Federal sobre o acidente. Ele teria morrido por asfixia mecânica.