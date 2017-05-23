Comerciante de Anastácio denuncia ameaça de morte durante discussão

Policial
Proprietário de loja de iscas registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira
Uma discussão dentro de um estabelecimento comercial de Anastácio acabou resultando em denúncia por ameaça. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono de um local que vende iscas, de 29 anos, teria guardado carne de gado em um freezer de sua loja para um amigo que passa por um curso em Campo Grande.
Um homem que não teve a idade divulgada entrou na loja, por volta das 6h30 desta terça-feira (23), e disse que a carne seria roubada.
“Ainda vou dar um tiro em sua cara”, teria dito o homem no memento da discussão. O rapaz que registrou o boletim disse que teme pela própria vida e que o fato foi testemunhado por outras pessoas que estavam na loja na hora da discussão.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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