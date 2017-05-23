Jovens são presos pela PRF com carro roubado que seria entregue na fronteira

Na tarde de ontem, dois jovens, ambos com 21 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transitando com automóvel de luxo Honda CR-V, com placas de Campinas (SP). O veículo era roubado e seguia para Corumbá, onde seria trocado por drogas ou comercializado no mercado negro da fronteira.



O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 600. Durante abordagem, os dois jovens mostraram nervosismo e os policiais descobriram por meio da checagem do documento, que o automóvel era de Vitória (ES) e tinha sido roubado em Serra (ES). Diante do flagrante, a dupla confessou ter sido contratada em Campo Grande por R$ 1 mil, para fazer a entrega.