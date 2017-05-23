Motociclista faz manobras perigosas em via pública e desafia a polícia, mas tem placa da moto anotada

Aquidauana
O condutor a Polícia Militar de Aquidauana não conseguiu abordar, mas a placa da Moto Honda 125 que ele pilotava, foi anotada. E agora ele está sendo procurado.
Na madrugada da segunda-feira (22), quando se deslocava para atender uma ocorrência de volume alto, uma guarnição da Polícia Militar de Aquidauana flagrou o condutor de uma Moto em alta velocidade, fazendo manobras perigosas na rua Ovídio Costa, na Vila Pinheiro, com arrancadas bruscas.
Embora os policiais solicitassem que ele parasse, acabou evadindo-se do local, tomando rumo ignorado. A placa da moto, contudo, foi anotada e a polícia está a sua procura.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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