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Tráfico

Polícia intercepta comboio de veículos roubados com 4 toneladas de maconha

As apreensões ocorreram em uma estrada vicinal durante o policiamento itinerante na fronteira do Brasil com o Paraguai

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2017 às 16:01

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Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na tarde de segunda-feira (22), por volta das 15h30, três veículos transportando quase quatro toneladas de maconha. As apreensões ocorreram em uma estrada vicinal durante o policiamento itinerante na fronteira do Brasil com o Paraguai. 


O condutor de uma Hyundai Tucson, ao perceber a presença da viatura policial, abandou o veículo e evadiu-se na mata às margens da estrada. Aproximadamente dois quilômetros à frente, os policiais avistaram uma camionete Hilux. O condutor realizou manobra brusca de retorno e evadiu-se em alta velocidade. Iniciou-se o acompanhamento tático até o momento que o veículo destruiu a cerca de arame de uma propriedade particular e caiu em um buraco. O condutor evadiu-se na mata não sendo localizado.


Os policiais do DOF avistaram um terceiro veículo, uma Mitsubishi Pajero abandonada às margens da estrada. Ao vistoriar os três veículos constatou-se um carregamento com milhares de volumes prensados da droga com peso total de três mil, novecentos e oitenta quilos.


O veículo Hyundai Tucson com placas de Campo Grande, MS não tinha restrições criminais, mas estava com sinais de adulteração no número do motor. A Toyota Hilux com placas de Russas (CE) estava com a numeração do motor de um mesmo veículo com registro de roubo no Recife (PE). A Mitsubishi Pajero, com placas de Palmas (TO) estava com a numeração de motor de um mesmo veículo de Imperatriz (MA) com registro de roubo em 12/04/2017. 


 Os três veículos e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia civil de Itaquiraí para os procedimentos legais.

 

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