Polícia Militar de Mato Grosso do Sul forma 171 novos sargentos nesta terça-feira

Policial
São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos a 3º sargento
O Governo do Estado forma 171 novos 3º sargentos da Polícia Militar nesta terça-feira (23), durante a solenidade oficial que acontece a partir das 9h, no Centro de Ensino e Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap). São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos a 3º sargento.
Além de serem selecionados em concurso interno, os novos sargentos passaram por curso de formação com aulas teóricas e práticas, disciplinas como violência, criminalidade e prevenção, direito penal e penal militar, direitos humanos aplicados à atividade policial, direito constitucional e administrativo, leis penais extravagantes e segurança pública e gestão de conflitos e eventos críticos, entre outras.
A formatura dos novos sargentos integra as ações do Governo do Estado de valorizar os servidores e priorizar a segurança pública do Estado e contará com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, entre outras autoridades civis e militares.
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