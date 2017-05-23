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Polícia Militar de Mato Grosso do Sul forma 171 novos sargentos nesta terça-feira

São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos a 3º sargento

Flavio Brito

Publicado em 23/05/2017 às 08:06

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O Governo do Estado forma 171 novos 3º sargentos da Polícia Militar nesta terça-feira (23), durante a solenidade oficial que acontece a partir das 9h, no Centro de Ensino e Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap). São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos a 3º sargento.

Além de serem selecionados em concurso interno, os novos sargentos passaram por curso de formação com aulas teóricas e práticas, disciplinas como violência, criminalidade e prevenção, direito penal e penal militar, direitos humanos aplicados à atividade policial, direito constitucional e administrativo, leis penais extravagantes e segurança pública e gestão de conflitos e eventos críticos, entre outras.

A formatura dos novos sargentos integra as ações do Governo do Estado de valorizar os servidores e priorizar a segurança pública do Estado e contará com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, entre outras autoridades civis e militares.

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