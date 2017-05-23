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Obsceno

Rapaz invade banheiro feminino e abaixa as calças diante das mulheres

Vivaldo

Publicado em 23/05/2017 às 05:43

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Um rapaz de 19 anos causou espanto na noite desta segunda-feira (22), ao entrar num banheiro feminino no Parque Elias Gadia, na Vila Piratininga, em Campo Grande, e abaixar as calças em frente a várias mulheres.

Além do ato obsceno,  ele acabou perseguindo, no parque, Ellen Pinheiro Marques, de 32 anos, causando transtorno e constrangimento, ao dirigir contra ela palavras desconexas.

Populares que acompanharam o fato ligaram para a Polícia, que deslocou uma guarnição para o local, encontrando C.A.C., que se mostrava extremamente alterado, havendo necessidade do uso de algemas para encaminhá-lo ao Departamento de Polícia Civil do bairro Piratininga.

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