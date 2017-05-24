Ciclista se envolve em acidente com carro na avenida da integração

Uma mulher de 29 anos se envolveu em um acidente de trânsito na avenida da integração em Anastácio.

Segundo a condutora da bicicleta, ela estava parada na lateral da pista e, pelo fato do veículo estar em baixa velocidade, achou que daria tempo de cruzar a via, causando a colisão.

A vítima atendida pela Equipe de Resgate e encaminhada ao Pronto Socorro S. municipal em Aquidauana.