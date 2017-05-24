Ciclista se envolve em acidente com carro na avenida da integração

Anastácio
Uma mulher de 29 anos se envolveu em um acidente de trânsito na avenida da integração em Anastácio.
Segundo a condutora da bicicleta, ela estava parada na lateral da pista e, pelo fato do veículo estar em baixa velocidade, achou que daria tempo de cruzar a via, causando a colisão.
A vítima atendida pela Equipe de Resgate e encaminhada ao Pronto Socorro S. municipal em Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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