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Compra de remédios era fraudada por prefeitura

PF, CGU e MPF apuram desvio de verba federal para aquisição de medicamentos, além de crimes como o direcionamento de de licitação

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 07:50

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A Polícia Federal (PF), a Controladoria Geral da União (CGU/Transparência) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram hoje (25), a Segunda Fase da Operação Tarja Preta. A investigação detectou um esquema de desvio de medicamentos que ocorria na Gerência de Saúde da Prefeitura de Naviraí (MS) que eram adquiridos com verbas repassadas pelo Governo Federal. Os fatos dizem respeito à gestão municipal que comandou o Município entre 2013 e 2016.

A investigação teve início com fiscalizações realizadas pela CGU, em razão de suspeitas levantadas pela Polícia Federal sobre irregularidades na Secretaria de Saúde do município. Na primeira fase da operação, constatou-se que foram registrados nos sistemas aproximadamente R$ 520 mil, como “perdas” de medicamentos, com o escopo de dissimular o esquema delituoso de desvio de remédios.

As investigações revelaram também dificuldades ao acesso aos documentos para a realização das fiscalizações, acesso privilegiado de determinados indivíduos a medicamentos, direcionamento de licitações e consequente prejuízo aos cofres público.

Nesta segunda fase, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em uma farmácia e uma residência de um suspeito de participação direta na organização criminosa, com a participação de aproximadamente 20 policiais federais e servidores da CGU. O objetivo é a descoberta de outros documentos que confirmem as provas já coletadas sobre o esquema. Os investigadores esperam ainda descobrir outras fraudes realizadas.

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