Em ataque de fúria, homem mata ex-companheiro de sua namorada em Rio Brilhante

Uma mulher visita o seu o ex-companheiro e o novo namorado não gosta. De posse de uma arma, chega no local, disparando vários tiros, fazendo uma vítima. Este o enredo de um crime ocorrido no final da tarde desta terça-feira (23) em Rio Brilhante, a 310 quilômetros de Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia da cidade, Josieli Aparecida Freitas resolveu passar na casa de Rogerley Teles, 29, seu ex, para conversar. Repentinamente, João Paulo Arcênio, 28, seu namorado atual, chegou ao local e sem qualquer palavra atirou em Rogerley.

Vários projéteis foram encontrados pelos policiais em pontos diferenciados da residência, sendo que dois atingiram a região da cabeça de Rogerley, que teria morrido no local. A porta da residência, que foi arrombada, também tinha marcas de disparos. O executor não foi encontrado.