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Estelionato

Família de Aquidauana é alvo de golpe na Capital

Estelionatários usaram documentos de identidade falsos para enganar empresário campo-grandense que pagaria R$ 700 mil por imóveis

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 10:48

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Uma família de Aquidauana passou por um susto esta semana. Imóveis que a família da aquidauanense tem em Campo Grande foram alvos de uma dupla de estelionatários – um homem de 40 anos e uma mulher que ainda está foragida. Os criminosos chegaram a negociar a venda de uma das casas e a farsa só foi descoberta quando o comprador estava prestes a assinar a escritura. O caso está sendo conduzido pelo delegado Mário Donizetti, da 1ª DP da Capital, que rapidamente articulou a operação que permitiu a prisão de um dos bandidos em flagrante. 

A dona das casas foi avisada pelo irmão sobre a tentativa de golpe com as propriedades. Ao todo, são três sobrados construídos no bairro Santa Fé – próximo ao Shopping Campo Grande. Uma das casas chegou a ser invadida pelos bandidos, sem autorização dos donos. Os estelionatários fizeram cópias das chaves para mostrar o imóvel ao comprador que seria lesado pela dupla. 

Avaliados em R$ 500 mil cada, os sobrados seriam vendidos por R$ 700 mil para um empresário campo-grandense de 54 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia. Para a enganar a vítima, que tentava fechar a compra com a esperança de morar no local, os criminosos falsificaram os documentos de identidade. Os documentos foram expedidos em cédulas oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 

“A única diferença era a data de expedição da minha identidade e a do meu irmão”, contou a dona do imóvel equipe de reportagem de O Pantaneiro. O estelionatário Adanilto Ferreira foi preso em um cartório no Centro da Capital, na segunda-feira (22). Ele esperava a vítima para fazer a transferência de posse. Ele foi flagrado com os documentos falsos e as certidões do imóvel. A cúmplice dele ainda não foi identificada. 

Um dos detalhes que ajudou a desmascarar a dupla foram as fotos nos documentos de identidade. A proprietária é morena e a estelionatária que se passava por ela é loira. O imóvel havia sido escolhido por meio de um anúncio na internet. O comprador procurou pelo perfil da proprietária e percebeu a diferença física entre elas. O empresário campo-grandense procurou a polícia depois que percebeu o fato, e o dono do imóvel foi avisado. Adanilto Ferreira está preso e, agora, a polícia investiga o caso para saber o tamanho da organização criminosa que conseguiu falsificar documentos usando cédulas de identidade originais. 

 

*Editada para o acréscimo de informações 

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