Homem é preso por tentar dar o golpe em seguro de veículo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem de 38 anos de idade por estelionato, na noite de terça-feira (23), por volta das 20h. A ação policial ocorreu durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156.

Os policiais abordaram um veículo Ford Fusion com placas de Araçatuba (SP) e o condutor confessou que tentaria dar o “golpe do seguro” levando o veículo até o Paraguai e, posteriormente, informando a proprietária para registrar um “Boletim de Ocorrência de Roubo/Furto”.

Durante a checagem da placa no Sistema de Registro Criminal constou um registro de Roubo/Furto, registrado ontem no interior paulista. O homem recebeu voz de prisão e foi entregue, juntamente com o veículo, na Delegacia de Polícia Civil de Caarapó para os procedimentos legais.