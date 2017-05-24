Jovem é estuprado por sete colegas de cela em Minas Gerais

Um jovem de 22 anos, detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora, na zona da Mata mineira, procurou agentes penitenciários para relatar abusos que estava sofrendo por sete colegas de cela. Exames médicos confirmaram o estupro.

Segundo o rapaz, os abusos já aconteciam a um tempo e ele só não denunciou antes por conta de ameaças de morte. No último final de semana, porém, depois de ser imobilizado, e ter órgãos genitais desenhados em seu corpo, ele não suportou mais e acabou denunciando.

Exames num Pronto de Socorro da cidade confirmaram aceração anal. Os supostos responsáveis foram indicados pela vítima e a Polícia Civil já iniciou investigações criminais.