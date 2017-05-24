Jovem é flagrado portando droga no Bairro Aeroporto 2

Ao realizar um patrulhamento de rotina na rua Projetada, no Aeroporto 2, por volta das 17h50, uma guarnição da Rotai avistou um elemento em atitude suspeita em frente de uma residência que tem várias denúncias do Cupom de ser um ponto de venda de drogas.

Depois de tentar correr, mas sendo abordado, o jovem, de 19 anos, foi flagrado com uma pequena quantidade de substância análoga a maconha, armazenada numa caixa de fósforos, e dez reais dentro de uma carteira de cigarros oriundos provavelmente da venda de entorpecente.