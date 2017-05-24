Morre jovem que ficou paraplégico após levar tiro em Campo Grande

Teve fim na tarde desta terça-feira (24) a agonia do jovem Jean Freitas Santos Moraes, de 23 anos. Há um ano, em Campo Grande, ele foi vítima de um disparo de arma de fogo, ficando paraplégico. Desde então vivia acamado, necessitando de cuidados especiais.

No último dia 9, ele começou a se queixar de dores, ficando em estado febril permanente, sendo levado a UPA e posteriormente ao Hospital Regional, onde veio a óbito às 15h A Polícia não conseguiu ler com exatidão a guia manuscrita assinada pelo médico que atendeu Jean, mas pressupõe que a causa mortis tenha sido infecção generalizada.

Depois de encaminhado ao IML para verificações, o corpo foi liberado para a família.