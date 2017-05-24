Morto estuprador de duas adolescentes e assassino da mãe que tentou defendê-las

“Um homem ou um monstro?” A pergunta, feita nas redes sociais por Maria Antônia Velasques, 23, é direcionada para José Ricardo Ferraz, vulgo Cambará, morto em confronto com a Polícia na madrugada desta quarta-feira (24) no município paranaense de Colombo, que fica na Grande Curitiba, no Paraná.

Ele era procurado por ter estuprado nesta terça-feira (23) duas adolescentes – de 14 e 16 anos – e assassinado uma mulher de 37 anos, mãe das vítimas, que tentou interferir na ação, principalmente quando José fez menção de também estuprar uma criança de quatro anos de idade, que assistiu toda barbárie.

Segundo boletim de ocorrência, a mãe das garotas, que trabalhava como diarista, partiu para cima de José Ricardo, na tentativa de defender as filhas, sendo morta a facadas. Mesmo ferida e antes de morrer ela foi abusada sexualmente, no clímax de um quadro de terror que chocou até mesmo os mais experientes policiais. “Encontramos um cenário devastador”, disse um deles.