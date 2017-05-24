PRF prende jovem de 25 anos por uso de CNH falsa

Policial
Um jovem de 25 anos tentou usar um CNH falsa para impedir a apreensão de veículo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite desta terça-feira (23). O carro foi abordado pela PRF no km 23 da BR-262. O carro estava sendo conduzido por um homem de 38 anos, que estava com o documento vencido.
O passageiro se apresentou como condutor habilitado para a liberação do veículo. Porém, a CNH apresentada por ele possuía indícios de falsidade. Após pesquisa no sistema, os policiais rodoviários descobriram a fraude.
O rapaz foi preso em flagrante por crime de uso de documento falso, com pena prevista de 2 a 6 anos de reclusão, se condenado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas (MS).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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