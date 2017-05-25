Boliviana presa em Miranda levaria cocaína para o Nepal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de ontem, em Miranda, uma boliviana que seguia com 3,4 quilos de cocaína. Ela viajava de ônibus para Campo Grande, onde embarcaria no Aeroporto Interacional para Katmandu, no Nepal.



Segundo a PRF, o flagrante aconteceu na BR-262, próximo ao quilômetro 600. Durante abordagem aos passageiros do ônibus, os policiais desconfiaram do nervosismo da estrangeira e, por este motivo, decidiram ver a bagagem dela.



No fundo falso da mala havia pequenas porções que juntas somaram 3,4 quilos de cocaína. Ela levava consigo ainda o passaporte e o bilhete para a viagem internacional. No Nepal, haveria uma pessoa a quem ela entregaria a encomenda.