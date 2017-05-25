Homem furta carteira de pai de amiga durante uma visita

Anastácio
Um amigo da filha dentro de casa deu muita dor de cabeça para um homem de 51 anos de idade nesta quarta-feira (24) em Anastácio.
Por volta das 18h30, R.S, conhecido como Rosa, esteve em sua casa, na Rua Acogo, no Jardim Tapuiu. O visitante é amigo de sua filha. Por lá pediu água, aproveitando o tempo de ser atendido para subtrair sua carteira, que estava sobre um balcão.
A carteira furtada tem documentos básicos da vítima, como CNH e CRlV de um veículo, além de uma cédula de R$ 10.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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