Homem furta carteira de pai de amiga durante uma visita

Um amigo da filha dentro de casa deu muita dor de cabeça para um homem de 51 anos de idade nesta quarta-feira (24) em Anastácio.

Por volta das 18h30, R.S, conhecido como Rosa, esteve em sua casa, na Rua Acogo, no Jardim Tapuiu. O visitante é amigo de sua filha. Por lá pediu água, aproveitando o tempo de ser atendido para subtrair sua carteira, que estava sobre um balcão.

A carteira furtada tem documentos básicos da vítima, como CNH e CRlV de um veículo, além de uma cédula de R$ 10.