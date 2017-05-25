Mistério cerca a morte do compositor sertanejo Didi Latino

Deve ser sepultado nesta quinta-feira (25) em Goiânia, GO, o compositor D’Stefany Vaquero Lima, de 32 anos, conhecido como Didi Latino, morto de forma ainda envolta em mistério na noite da última terça-feira (23), no Rio de Janeiro, para onde viajou para negociar a venda de um apartamento em Angra dos Reis.

O compositor, bastante conhecido no meio sertanejo, principalmente pelo impulso que deu a carreira de Cristiano Araújo, do qual foi também empresário, foi encontrado pela Polícia vagando na Rio-Santos, completamente atordoado, falando palavras sem sentido e ferido. Uma das hipóteses é que tenha sofrido um acidente.

Residente atualmente em Fortaleza, no Ceará, ele estava hospedado em um Hotel do Rio de Janeiro, de onde saiu após receber ligação telefônica de um possível comprador de um imóvel de sua propriedade em Angra dos Reis.