PM salva homem que tentava se matar incendiando a própria casa

Jardim
Fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel de madeira
A Polícia de Jardim conseguiu resgatar na noite de ontem, um homem de 38 anos que tentava se matar incendiando a própria casa. Casos os policiais não tivessem agido rápido, a vítima certamente morreria, já que o fogo, ateado com gasolina, se alastrou rapidamente e consumiu a residência feita de madeira.
Por volta das 22h30, os policiais receberam informação de que em um bairro da cidade, havia um homem que estava quebrando os pertences de casa, e ainda, maltratando seus filhos. A guarnição da Força Tática chegou ao local, onde ouviu vozes dentro residência, e logo após visualizou um clarão. Os PMs entraram e perceberam que o homem estava com um galão de gasolina, derramando no colchão, dizendo que queria se matar.
Em ato contínuo, a equipe conseguiu imobilizá-lo e retirá-lo, e tentou encontrar mais pessoas, entretanto, já não havia mais ninguém. Devido a casa ser de madeira, o fogo se alastrou muito rápido. Na oportunidade, os policiais militares acordaram o vizinho que reside ao lado e orientaram para manter distância a fim de garantir sua segurança.
Desligaram o padrão de energia e acionaram a guarnição do Corpo de Bombeiros. Porém, quando as equipes dos bombeiros chegaram o fogo já havia se alastrado. A vítima foi encaminhada ao hospital, atendida pelo médico plantonista e depois levada até a Delegacia de Polícia Civil de Jardim.
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