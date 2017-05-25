Policia alerta para nova modalidade de jogo suicída

Imagens de demônios, pessoas ensanguentadas e se mutilando fazem parte do pacote de terror de mais um jogo que está seduzindo a juventude. À semelhança do Baleia Azul, propõe alguns desafios aos participantes, incluindo a automutilação.

A descoberta da nova versão de jogo suicida se deu a partir da identificação de um grupo no WhatsApp, com cerca de 100 participantes, em Campo Grande, pela Polícia Civil.

As investigações começaram após a denúncia de uma mãe de que sua filha estava com estranhas lesões num braço. A menina passava maior parte do tempo no quarto, ligada nas redes sociais, atitude que deve chamar a atenção dos pais, segundo especialistas.

O Delegado Fábio Sampaio, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) recomenda aos pais que estejam atentos as atitudes dos filhos, que busquem checar os relacionamentos dos filhos bem como os itinerários dos mesmos. “É preciso fechar as portas para ações negativas como estas contra nossos filhos”, diz.