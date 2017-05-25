Polícia destrói 12,3 toneladas de drogas em MS

Delegacia de Repreensão ao Crime de Fronteira (Defron) incinerou nesta quarta-feira (24), em Dourados (MS), 12,3 toneladas de drogas apreendidas em operações realizadas na região sul de Mato Grosso do Sul e pertencentes a inquéritos que tramitam no 2º Departamento de Polícia Civil da cidade.

O local utilizado para destruir os entorpecentes foi um fábrica de farinha da cidade, que cedeu um forno industrial. Entre os materiais incendiados estão cocaína, maconha, haxixe, lança-perfume e crack, recolhidos entre os meses de abril e maio de 2017.

Esta é a terceira incineração feita pela Defron este ano, totalizando 37,5 toneladas de entorpecentes destruídos. O trabalho foi acompanhado pelo Ministério Público Estadual e servidores da Vigilância Sanitária de Dourados.