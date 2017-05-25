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Tráfico

PRF flagra homem em Miranda levando droga para o Rio Grande do Sul

Vivaldo

Publicado em 25/05/2017 às 07:22

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Em uma abordagem de rotina nesta quarta-feira (24), no quilômetro 585 da BR 262, próximo a Miranda, o nervosismo de um homem, identificado como André de Oliveira, 35, chamou a atenção de uma equipe da Polícia Federal. Ele não soube dar informações precisas sobre origem, motivo e destino da viagem em um veículo VW  Gol.

Ao levar o veículo para o Posto PRF Guaicurús para averiguação, os policiais encontraram em um compartimento oculto, 4.070 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína, dando voz de prisão ao seu condutor que informou ter recebido o veículo e R$ 1.800,00 para despesas de viagem em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Ele receberia R$ 500 reais para levar o entorpecente de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

Segundo os policiais, André disse não conhecer o seu aliciador, tendo acertado a logística do tráfico apenas por telefone. Só lembra que em Corumbá deixou o carro com um “gurizão”, perto do Aeroporto da cidade, que cuidou de todos os detalhes de  acomodação do entorpecente para o transporte.  

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