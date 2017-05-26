Funcionária tem o celular furtado em cantina de prefeitura

Policial
Servidora de Anastácio registrou boletim informando que aparelho foi levado de cima de um balcão
Uma funcionária da prefeitura de Anastácio, de 56 anos, registrou boletim de ocorrência depois de ter o celular furtado na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho foi levado de cima de um balcão que fica dentro da cantina.
Segundo a vítima, o entra e sai do local é constante, o que dificulta a identificação do ladrão. A servidora disse à polícia que sempre deixou o celular no local, já que o balcão fica distante de onde é feito o atendimento ao público.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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