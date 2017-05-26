Funcionária tem o celular furtado em cantina de prefeitura

Uma funcionária da prefeitura de Anastácio, de 56 anos, registrou boletim de ocorrência depois de ter o celular furtado na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho foi levado de cima de um balcão que fica dentro da cantina.

Segundo a vítima, o entra e sai do local é constante, o que dificulta a identificação do ladrão. A servidora disse à polícia que sempre deixou o celular no local, já que o balcão fica distante de onde é feito o atendimento ao público.