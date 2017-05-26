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Violência

Mais uma mulher é vítima de espancamento em Aquidauana

Rapaz fugiu antes da chegada da polícia e vítima se escondeu na casa de uma vizinha

Vivaldo

Publicado em 26/05/2017 às 06:37

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Uma jovem esposa de 21 anos foi agredida com uma chave na noite desta quinta-feira (25) pelo marido, um homem de 25 anos, na rua Jorge Bodstein,  no bairro Cidade Nova, o que lhe causou ferimentos na cabeça.

Segundo boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via Copom, por volta das 20h, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Uma mulher estava sendo espancada pelo esposo.

Ao chegar no local, o agressor já tinha fugido. A vítima se encontrava na casa de uma vizinha, e relatou aos policiais que foi espancada após um desentendimento com o esposo. Orientada, foi conduzida a 1ª Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis. 

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