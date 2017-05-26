Motorista faz manobras perigosas no trânsito e quase colide com veículo de policial militar

Após o final de expediente comercial nesta quinta-feira (25) um carro conduzido por um jovem de 18 anos, com um acompanhante de 43, foi visto fazendo manobras perigosas na rua Teodoro Rondon, próximo a ponte nova. Para azar do condutor e tranquilidade das pessoas, uma das quase vítimas do ato irresponsável foi um policial militar, que conduzia uma motocicleta.

Acionada, uma guarnição da Rotai conseguiu localizar o veículo VW, de cor vermelha e impedir que algum acidente acontecesse.

Na abordagem, constatou-se que o condutor não possuía CNH. Diante do fato, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio e o veículo encaminhado ao Detran de Aquidauana, para as devidas providências.