Operação une forças policiais no combate ao roubo a banco em MS

Uma força-tarefa formada por agentes do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar desencadearam uma operação de combate ao roubo a bancos nas últimas 24 horas. De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BPM, as ações foram realizadas em cidades como Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

Ao todo, foram empregados mais de 30 policiais, 12 viaturas e 1 cão farejador para a realização dos trabalhos. Durante a ação, 97 pessoas abordadas, incluindo 19 motocicletas, 48 veículos e 4 ônibus foram vistoriados. Segundo a PM, 4 armas de fogo foram apreendidas, 9 pessoas conduzidas para as Delegacias de Polícia, dentre elas, 1 foragido da Justiça.

A maioria das cidades que executaram a operação fazem parte da chamada “Região de Fronteira”, com rotas para outros países, como é o caso da Bolívia e Paraguai, e também para outros estados do Brasil, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás.