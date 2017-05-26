Operação une forças policiais no combate ao roubo a banco em MS

Policial
Policiais do 7º BPM realizaram abordagem em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos e Miranda
Uma força-tarefa formada por agentes do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar desencadearam uma operação de combate ao roubo a bancos nas últimas 24 horas. De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BPM, as ações foram realizadas em cidades como Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.
Ao todo, foram empregados mais de 30 policiais, 12 viaturas e 1 cão farejador para a realização dos trabalhos. Durante a ação, 97 pessoas abordadas, incluindo 19 motocicletas, 48 veículos e 4 ônibus foram vistoriados. Segundo a PM, 4 armas de fogo foram apreendidas, 9 pessoas conduzidas para as Delegacias de Polícia, dentre elas, 1 foragido da Justiça.
A maioria das cidades que executaram a operação fazem parte da chamada “Região de Fronteira”, com rotas para outros países, como é o caso da Bolívia e Paraguai, e também para outros estados do Brasil, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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