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PM prende foragidos em Miranda, Anastácio e Aquidauana

Três dos quatro presos foram capturados durante as rondas realizadas pelas Equipes Radiopatrulha

Flavio Brito

Publicado em 26/05/2017 às 14:44

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Policiais do 7º Batalhão da Policiais prenderam foragidos da Justiça em Miranda, Anastácio e Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, no dia 22, um homem de 31 anos de idade foi capturado, por vota das 14h, nas instalações do Tribunal de Justiça de Miranda. Ele foi até o local e ao ser “checado” pelo policial militar que exerce suas funções no TJ, verificou-se que se tratava de um foragido.

No dia 24, às 15h, foi capturado mais um foragido, no bairro São Francisco, em Anastácio. O jovem de 17 anos de idade tentou fugir da guarnição de Radiopatrulha quando foi visto. Depois de capturado, depois de captura-lo, os agentes contataram que havia sido expedido um “mandado de busca e apreensão” contra ele.

A terceira foi presa no mesmo dia, mas desta vez em Aquidauana. Uma mulher de 24 anos de idade foi flagrada nas proximidades da Vila Pinheiro, por volta das 17 horas. Ela tentou mudar de direção assim que viu a viatura da Radiopatrulha. Os policiais militares fizeram a abordagem e constataram que também era foragida.

Já no bairro Guanandy, na tarde desta quinta-feira (25), foi capturado um homem de 20 anos de idade. Ele foi “checado” pela Equipe de Radiopatrulha e ficou constatado que se tratava de mais um foragido.

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