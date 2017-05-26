Sargento da PM é encontrado morto em casa com tiro na cabeça

A Polícia Militar de Campo Grande começa esta sexta-feira (26) com uma baixa em suas fileiras. Há 29 anos na corporação, o sargento Mário Alves de Souza, 48, foi encontrado morto em sua residência, no Bairro Taquarussú.

Acionados, policiais e integrantes da perícia estiveram no local, encontrando Mário caído, com sua arma ao lado do corpo, apresentando uma perfuração na cabeça. Como ele tomava remédios controlados, suspeita-se de suicídio.