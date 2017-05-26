Sargento da PM é encontrado morto em casa com tiro na cabeça

Campo Grande
A Polícia Militar de Campo Grande começa esta sexta-feira (26) com uma baixa em suas fileiras. Há 29 anos na corporação, o sargento Mário Alves de Souza, 48, foi encontrado morto em sua residência, no Bairro Taquarussú.
Acionados, policiais e integrantes da perícia estiveram no local, encontrando Mário caído, com sua arma ao lado do corpo, apresentando uma perfuração na cabeça. Como ele tomava remédios controlados, suspeita-se de suicídio.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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