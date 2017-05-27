Detento do semiaberto causa confusão em estabelecimento penal de Aquidauana

Policial
Mais um interno do regime semiaberto deu trabalho para os agentes na unidade penal de Aquidauana. No início da noite desta sexta-feira (26), por volta das 19 horas, ao chegar no local, M. O. S. C, de 28 anos, apresentava nítidos sinais de embriaguez.
Como seu estado o impedia de adentrar ao recinto, conforme estabelecem regras internas, mas ele insistia em fazê-lo, causando tumulto, os agentes tiveram que solicitar a presença da Polícia Militar. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Civil de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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