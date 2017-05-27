Detento do semiaberto causa confusão em estabelecimento penal de Aquidauana

Mais um interno do regime semiaberto deu trabalho para os agentes na unidade penal de Aquidauana. No início da noite desta sexta-feira (26), por volta das 19 horas, ao chegar no local, M. O. S. C, de 28 anos, apresentava nítidos sinais de embriaguez.

Como seu estado o impedia de adentrar ao recinto, conforme estabelecem regras internas, mas ele insistia em fazê-lo, causando tumulto, os agentes tiveram que solicitar a presença da Polícia Militar. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Civil de Aquidauana.