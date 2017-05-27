DOF apreende quase meia tonelada de drogas na rodovia MS-379

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam dois homens transportando tabletes de maconha, com peso total de 446 quilos em um veículo Siena vermelho com registro de roubo em Brasília (DF) no dia 27 de fevereiro de 2017.

A apreensão e as prisões ocorreram durante o patrulhamento itinerante na rodovia MS-379. Os policiais perceberam o momento em que dois homens abandonaram o veículo ao perceberam a chegada da viatura policial. De acordo com as informações, foram realizadas buscas no matagal às margens da rodovia e os homens encontrados. Disseram aos policiais que pegaram o entorpecente na cidade de Aral Moreira e levariam até a cidade de Imperatriz (MS). Foram encontrados no veículo 300 gramas de haxixe.

O veículo, o entorpecente e os dois homens foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados para os procedimentos legais.