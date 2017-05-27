Jovem é presa com mais de 13 kg de maconha em durante viagem de van

Policial
Droga seria levada até ao antigo Terminal Rodoviário de Campo Grande
Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (27), em Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, a maconha o haxixe estava escondidos em um travesseiro. A moça viaja em van que realiza o itinerário Bela Vista-Campo Grande.
A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam o cheiro dos cinco tabletes de maconha, que pesavam mais de 13 kg. A porção de haxixe tinha 13 gramas. A jovem contou à polícia que foi contratada por um homem que se apresentou apenas como Fábio.
Os dois se encontraram na rodoviária de Bela Vista e o entorpecente deveria ser entregue em um endereço próximo ao antigo terminal rodoviário da Capital. Ela não contou a polícia quanto receberia pela entrega. A jovem foi levada para a 1ª Delegacia de Jardim.
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