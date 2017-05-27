Jovem é presa com mais de 13 kg de maconha em durante viagem de van

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (27), em Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, a maconha o haxixe estava escondidos em um travesseiro. A moça viaja em van que realiza o itinerário Bela Vista-Campo Grande.

A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam o cheiro dos cinco tabletes de maconha, que pesavam mais de 13 kg. A porção de haxixe tinha 13 gramas. A jovem contou à polícia que foi contratada por um homem que se apresentou apenas como Fábio.

Os dois se encontraram na rodoviária de Bela Vista e o entorpecente deveria ser entregue em um endereço próximo ao antigo terminal rodoviário da Capital. Ela não contou a polícia quanto receberia pela entrega. A jovem foi levada para a 1ª Delegacia de Jardim.