Policia apreende gado sendo transportado de forma irregular no distrito de Taunay

Um caminhão, transportando gado, saindo da Fazenda Maria do Carmo no final da tarde desta sexta-feira (26) chamou a atenção do presidente da Associação de Moradores do distrito de Taunay, que estabeleceu contato com a Polícia. Como é sabido, a referida propriedade rural atualmente está ocupada por indígenas.

Uma guarnição da Polícia Militar de Taunay, acionada, constatou que o gado – 28 cabeças, sendo uma vaca e o restante bezerros machos - , que seria de propriedade de B.S.O, 55, não possuía GTA. Ao ser chamado, o proprietário apresentou documento que não correspondia a origem e destino indicados para o gado, infringindo com isto o art. 2º da lei 8.137/90.

Diante dos fatos, os envolvidos – motorista do veículo, um caminhão Mercedes Benz, e o proprietário do gado – foram conduzidos a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providencias necessárias. No local também compareceram representantes do Iagro que lavraram três multas administrativas.