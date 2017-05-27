Reinaldo Azambuja cita números e chama de donos da JBS de "pilantras"

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, subiu o tom em relação aos irmãos goianos Joesley e Wesley Batista, proprietários da JBS, chamando-os de “pilantras”, durante o ato de entrega de 115 viaturas para a Policia Civil, Policia Militar e Agepen do chamado entorno de Campo Grande, nesta sexta-feira.

Reinaldo foi citado na deleção da JBS à Procuradoria Geral da República. Ele teria recebido R$ 45.631.696,03 do grupo, sendo parte em espécie e outra parte através de notas frias. Rebatendo a acusação, o governador afirma que seu advogado vai responder junto ao Judiciário e que continuará cuidando do Estado.

“Espero que esses pilantras paguem pelos seus crimes e devolvam o dinheiro roubado”, declarou, destacando que os números referentes a arrecadação de impostos da JBS em Mato Grosso do Sul demonstram que seu governo tem agido com austeridade. Em 2014, antes de sua gestão, a JBS teria recolhido R$ 14 milhões de impostos no Estado, número que subiu para R$ 73,8 em 2016 e deve fechar o ano em R$ 100 milhões.