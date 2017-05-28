Enciumado homem ameaça companheira e desaparece levando o celular dela

Hora do almoço é para confraternização. Entretanto, um homem de 47 anos, residente em Anastácio, resolveu quebrar essa regra familiar, criando um clima hostil com sua companheira, de 29 anos, com a qual convive há dois anos.

Segundo relatado pela vítima no boletim de ocorrência, por volta do meio dia de sábado (27), todos estavam na casa de seu pai, na Porto Geral, no Centro da cidade, quando R.A.C.A começou a beber. Em determinado momento, ao ter acesso a uma foto em que ela se encontrava com o ex-marido, começou a ameaçá-la.

“Vou te mandar para o inferno, isso não fica assim não”, disse o homem, alterado. Em seguida pegou o celular da vítima, tomando rumo ignorado. Temerosa, ela resolveu registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia de Anastácio.