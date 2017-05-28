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Homem utiliza galho de árvore para assaltar mulher e se dá mal

Vivaldo

Publicado em 28/05/2017 às 07:34

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O instrumento usado para um frustrado assalto, na noite de sexta-feira, numa das regiões nobres de Dourados, no cruzamento das ruas Ponta Porã com Melvin Jones, chamou a atenção pela audácia do autor, André Henrique da Silva, 32, conhecido como “gaguinho” e coragem da vítima, uma mulher de 32 anos de idade.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher circulava no local, por volta das 20 horas, quando foi abordada pelo cidadão, já conhecido no submundo da “cidade modelo”. Mesmo o fato dele fazer menção de estar armado e dizer que era um assalto, a mulher não hesitou em gritar. De pronto, pessoas que estão nas proximidades, intervieram e conseguiram deter gaguinho.

Quando uma guarnição da Polícia Militar apareceu para prender o ladrão, tiveram uma surpresa. Na verdade a arma que ele utilizava era um pedaço de galho de árvore. Talvez até por isto, a vítima deve estar agradecendo, porque se fosse outra arma não se sabe o que poderia ter acontecido. 

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