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Distrito de Palmeiras

PM não conseguiu acionar bombeiros para incêndio com morte

Linhas telefônicas estão com problemas e podem ter comprometido o contato; Renato de Almeida Campos, 34 anos, morreu carbonizado

Vivaldo

Publicado em 28/05/2017 às 09:00

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A Polícia Militar alega em torno de sete contatos diversos para que as questões envolvendo um incêndio com vítima fatal, no início da noite desta sexta-feira (26), no Distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, tivesse o atendimento de praxe. Entretanto, por problemas nas linhas de telefone do Corpo de Bombeiros, Renato de Almeida Campos, 34 anos, não foi socorrido a tempo e morreu. Não há garantia de que as equipes teriam condições de retirá-lo com vida em razão do fogo intenso, mesmo que tivessem se deslocado com agilidade, mas mesmo assim, o problema de comunicação preocupa.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, tudo começou com a informação de que uma casa, na Rua Chácaras, quadra 6, lote 12, no Distrito de Palmeiras estava em chamas. Um PM, o primeiro a ser acionado, até que tentou fazer alguma coisa, mas como as labaredas eram intensas, buscou alternativas de socorro. Primeiramente, não pôde encontrar apoio no próprio distrito, pois a viatura da unidade estava em manutenção.

Enquanto o fogo avançava, na própria unidade da PM do distrito um primeiro contato foi feito com o Corpo de Bombeiros, sem resposta de atendimento. Depois, outro contato, com a unidade de Aquidauana, não logrou êxito. Na sequência um policial de moto deslocou-se para o Corpo de Bombeiros para informar a ocorrência, o que foi feito a um bombeiro de plantonista. Porém, por motivos não revelados o socorro não se deslocou.

O rito do atendimento continuou, envolvendo PM de Piraputanga, que esteve no local para averiguar a situação. O fogo ainda consumia alguns cômodos da casa e num desses cômodos o corpo de Renato foi encontrado, parcialmente queimado e sem vida. Isolado o local, houve comunicação, em seguida a DP de Dois Irmãos e a perícia, quando, finalmente, as medidas de praxe foram tomadas. 

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