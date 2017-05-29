7º BPM prende quatro pessoas por dirigirem bêbadas no fim de semana

Durante o fim de semana, quatro pessoas foram presas em Aquidauana por dirigirem alcoolizado. De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BPM, O primeiro foi preso na sexta-feira (26), às 23h, na rua Oscar Trindade de Barros, depois de tentar fugir da Equipe de Trânsito, utilizando uma motocicleta. Os policiais perceberam a embriaguez do rapaz de 21 anos depois que ele passou pelo teste do bafômetro.

A segunda pessoa foi presa no sábado (27), no mesmo horário, na rua Jango Mascarenhas. O rapaz de 24 anos de idade conduzia uma caminhonete quando foi abordado pela Equipe Rotai. Ele também foi pego no bafômetro.

Ontem (28), por volta da 1h, no Centro da cidade de Miranda, foi presa a terceira pessoa que dirigia alcoolizada. Um homem de 46 anos de idade se envolveu em um acidente de trânsito. Ele tentou fugir do local, sendo detido logo em seguida pelos policiais Miliares da Radiopatrulha da cidade. Foi constatado que ele também estava embriagado, através do teste do etilômetro.

Ainda neste domingo, em Aquidauana, por volta das 7h, mais um homem de 25 anos de idade foi preso pela Equipe Getam do 7º BPM, após um acidente de trânsito, na rua Estêvão Alves Corrêa. Pelo teste, ele também estava embriagado. Todas as pessoas presas foram encaminhadas às Delegacias de Polícia local.