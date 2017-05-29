Jovem alcoolizada se envolve em acidente de trânsito causando duas vítimas

Anastácio
Um acidente envolvendo um veículo Celta, de cor prata, e uma motocicleta, resultou em duas vítimas lesionadas do veículo de duas rodas e a prisão da condutora do automóvel, no início da noite deste domingo (29) na rua João Teodoro da Costa, Jardim Campanário, em Anastácio.
Segundo boletim de ocorrência, a condutora do Celta, de 21 anos, apresentava índice de 0,57 mg/L por litro de ar expelido pelos pulmões, recebendo voz de prisão no local, sendo conduzida à Delegacia de Polícia.
Com lesões pelo corpo, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana, depois de receberem os primeiros socorros por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.
A motocicleta e o automóvel sofreram vários danos, sendo liberados no local dos fatos pelos próprios policiais militares que atenderam a ocorrência.
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