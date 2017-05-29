Mais um caso do jogo Baleia Azul é registrado em Mato Grosso

O desafio virtual da “Baleia Azul” quase faz mais uma vítima fatal no Estado de Mato Grosso. No final de semana, uma adolescente de 15 anos cravou uma faca no peito, em Sinop, a 500 km de Cuiabá, após ter recebido uma ordem no 28º passo do jogo.

Segundo a Polícia, colegas e familiares da menina estavam desconfiados, diante de alguns sinais em seu comportamento, como o isolamento e marcas no corpo. Tratamento médico foi providenciado, mesmo assim ela acabou se ferindo gravemente com o instrumento cortante, sendo encaminhada a tempo para o Hospital Regional da cidade.

No Estado de Mato Grosso nove jovens foram identificados pela Polícia Militar como participantes do jogo somente no mês de abril. Alguns deles já tinham recebido ameaça dos curadores, por desejarem desistir das etapas que estavam sendo propostas. Os responsáveis por instigar o suicídio de adolescentes estão sendo procurados.