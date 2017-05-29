Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:59

Buscar

Últimas notícias
X

Jogo mortal

Mais um caso do jogo Baleia Azul é registrado em Mato Grosso

Jovem de 15 anos foi socorrida depois de se ferir gravemente com uma faca durante o jogo

Vivaldo

Publicado em 29/05/2017 às 04:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O desafio virtual da “Baleia Azul” quase faz mais uma vítima fatal no Estado de Mato Grosso. No final de semana, uma adolescente de 15 anos cravou uma faca no peito, em Sinop, a 500 km de Cuiabá, após ter recebido uma ordem no 28º passo do jogo.

Segundo a Polícia, colegas e familiares da menina estavam desconfiados, diante de alguns sinais em seu comportamento, como o isolamento e marcas no corpo. Tratamento médico foi providenciado, mesmo assim ela acabou se ferindo gravemente com o instrumento cortante, sendo encaminhada a tempo para o Hospital Regional da cidade.

No Estado de Mato Grosso nove jovens foram identificados pela Polícia Militar como participantes do jogo somente no mês de abril. Alguns deles já tinham recebido ameaça dos curadores, por desejarem desistir das etapas que estavam sendo propostas. Os responsáveis por instigar o suicídio de adolescentes estão sendo procurados. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo