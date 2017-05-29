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Camisão

Mulher é mantida em cárcere privado no distrito de Camisão

Moradora estava sendo mantida dentro de casa pelo companheiro que chegou ameaçá-la de morte com uma faca

Vivaldo

Publicado em 29/05/2017 às 06:07

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Uma mulher de 42 anos, residente nas proximidades do campo de futebol do distrito de Camisão, passou horas de angústia neste domingo (28), chegando a ficar sob ameaça de uma arma.

Um policial que esteve em sua residência, depois de denúncia sobre violência doméstica, pode ter evitado um mal maior do que as ameaças que a vítima estaria recebendo, há horas, de seu companheiro, um homem de 37 anos.

Segundo depoimento registrado na 1ª Delegacia de Aquidauana, durante boa parte da noite e da manhã ela foi ameaçada. Em determinado momento, o acusado chegou se apossar de uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina de cumprimento, ameaçando matá-la. 

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