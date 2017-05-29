Mulher é mantida em cárcere privado no distrito de Camisão

Camisão
Moradora estava sendo mantida dentro de casa pelo companheiro que chegou ameaçá-la de morte com uma faca
Uma mulher de 42 anos, residente nas proximidades do campo de futebol do distrito de Camisão, passou horas de angústia neste domingo (28), chegando a ficar sob ameaça de uma arma.
Um policial que esteve em sua residência, depois de denúncia sobre violência doméstica, pode ter evitado um mal maior do que as ameaças que a vítima estaria recebendo, há horas, de seu companheiro, um homem de 37 anos.
Segundo depoimento registrado na 1ª Delegacia de Aquidauana, durante boa parte da noite e da manhã ela foi ameaçada. Em determinado momento, o acusado chegou se apossar de uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina de cumprimento, ameaçando matá-la.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS