Mulher é mantida em cárcere privado no distrito de Camisão

Uma mulher de 42 anos, residente nas proximidades do campo de futebol do distrito de Camisão, passou horas de angústia neste domingo (28), chegando a ficar sob ameaça de uma arma.

Um policial que esteve em sua residência, depois de denúncia sobre violência doméstica, pode ter evitado um mal maior do que as ameaças que a vítima estaria recebendo, há horas, de seu companheiro, um homem de 37 anos.

Segundo depoimento registrado na 1ª Delegacia de Aquidauana, durante boa parte da noite e da manhã ela foi ameaçada. Em determinado momento, o acusado chegou se apossar de uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina de cumprimento, ameaçando matá-la.