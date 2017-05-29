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Nova Aquidauana

Mulher flagra marido com outra e confusão acaba com duas pessoas feridas

Vivaldo

Publicado em 29/05/2017 às 05:45

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O clima andou quente na rua Plinio Leite, no Bairro Nova Aquidauana, no fim da tarde deste domingo (28). Uma mulher de 28 anos, S.G.C, desconfiou da presença de seu marido em uma residência no referido endereço. No local, aconteceu um enfrentamento, marcado por agressões físicas.

Segundo a denunciante, na tentativa de flagrar o marido, ela recebeu um golpe de faca, com risco superficial, de M.F.S, de 48 anos, que tentou impedir seu avanço na direção do banheiro, onde ele estaria com outra mulher. Ela reagiu, lesionando a agressora na cabeça, com uma pedra que carregava na mão.

A policia esteve no local e como M.F.S apresentava-se bastante exaltada, teve que encaminhá-la para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. A mulher ofereceu resistência, abrindo a porta da viatura, tentando pular. O caso foi registrado como lesão corporal recíprocas. 

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