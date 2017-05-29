Pai tenta visitar o filho em Anastácio, mas é recebido com violência por familiares

Violência
Um pai volta à cidade para rever o filho. A recepção não foi nada boa. O fato ocorreu neste domingo (28) na Rua Juscelino Kubitscheck, nos altos da cidade de Anastácio.
J.A.S.S, de 35 anos, relata em ocorrência registrada na Delegacia de Polícia, que teve um relacionamento de 11 anos com O.B.V que gerou um filho, hoje com 9 anos de idade. Ao tentar visitá-lo, neste domingo, recebeu ameaça de um irmão de sua ex-companheira e foi agredido por um de seus tios.
O irmão de O.B.V indagou o que ele estava fazendo ali, dizendo para se retirar, e o tio lhe deu um soco no peito e partiu para outras agressões físicas, só não causando mais lesões porque foi apartado por outro irmão de O.B.V que se encontrava no local.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS