Traficante capota o carro com quase 1 tonelada de maconha em Nioaque

Um traficante, que não teve a identidade divulgada, foi preso no sábado (27), após capotar um carro com uma tonelada de maconha, na BR-060, em Nioaque, na região oeste de Mato Grosso do Sul. Outro homem e um casal, que seguiam em dois carros fazendo a função de batedores, também foram presos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes desconfiaram do carro que passou em frente à base da PRF, em Guia Lopes da Laguna e parecia estar muito pesado. O motorista percebeu que seria abordado e fugiu em alta velocidade. Os policiais pediram apoio à Polícia Militar de Nioaque, que fez uma barreira na rodovia.

Ao tentar desviar da barreira, o carro saiu da pista e capotou. Vários tabletes de maconha ficaram espalhados pela rodovia. Foram apreendidos 998 quilos do entorpecente. O motorista tentou fugir e se esconder no meio do mato, mas foi capturado, de acordo com as informações divulgadas pelo G1 MS.

Os policiais suspeitaram do envolvimento de três pessoas que seguiam pela rodovia em outros dois carros. O casal e o homem foram abordados e confessaram que ajudavam no transporte da droga. O entorpecente, os três veículos e os quatro suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Nioaque, onde o caso foi registrado.