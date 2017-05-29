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Trânsito violento

Viatura da polícia se envolve em acidente com morte na MS-376

Dois policiais ficaram presos nas ferragens no momento do acidente

Vivaldo

Publicado em 29/05/2017 às 07:09

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Semana começou violenta nas estradas de Mato Grosso do Sul. Na madrugada desta segunda-feira(29), por volta da 1h45, uma viatura da Policia Militar, Toyota Hilux, com quatro policiais, que se deslocava na direção de Dourados pela MS 376, em Fátima do Sul, chocou-se contra um veículo  GM Onix, de cor prata, num acidente com várias vítimas, nas proximidades do aeroporto da cidade.

Segundo o motorista da viatura, Geovane de Souza Santos, o veículo Onix, que vinha no sentido oposto, ou seja, Dourados-Fátima do Sul, adentrou à pista contraria, chocando-se com a viatura policial. Dois policiais ficaram presos às ferragens da Hilux e o condutor do Onix, identificado como Gustavo Roger Franco de Souza, de 22 anos, morreu no local.

Os primeiros socorros às vítimas foram prestados no local, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo Sargento BM Cleuzio, sendo conduzidas posteriormente ao Hospital da Sias. 

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