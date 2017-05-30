Cãozinho é regatado em poço de 20 metros no distrito de Palmeiras

Policial
Bombeiros foram chamados para resgata animalzinho de estimação
Uma moradora do distrito de Palmeiras, em Dois irmãos do Buruti, viu seu animalzinho de estimação cair em um poço nesta terça-feira (30). Os Bombeiros foram chamados para o resgate do cãozinho, que corria riscos com a possibilidade de desabamento do poço de 20 metros.
De acordo com as informações divulgadas pelos Bombeiros, usando técnicas de resgate vertical, um militar desceu até o fundo e resgatou o animal, que foi entregue ileso a sua dona. A solicitante também foi informada que deveria avisar alguma autoridade competente ou o dono do imóvel para que o poço seja tapado para evitar que haja mais ocorrências deste tipo.
O poço fica em uma casa abandonada próximo à rua Mato Grosso do Sul, no distrito de Palmeiras.
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