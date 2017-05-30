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Cãozinho é regatado em poço de 20 metros no distrito de Palmeiras

Bombeiros foram chamados para resgata animalzinho de estimação

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 17:48

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Uma moradora do distrito de Palmeiras, em Dois irmãos do Buruti, viu seu animalzinho de estimação cair em um poço nesta terça-feira (30). Os Bombeiros foram chamados para o resgate do cãozinho, que corria riscos com a possibilidade de desabamento do poço de 20 metros. 

De acordo com as informações divulgadas pelos Bombeiros, usando técnicas de resgate vertical, um militar desceu até o fundo e resgatou o animal, que foi entregue ileso a sua dona. A solicitante também foi informada que deveria avisar alguma autoridade competente ou o dono do imóvel para que o poço seja tapado para evitar que haja mais ocorrências deste tipo.

O poço fica em uma casa abandonada próximo à rua Mato Grosso do Sul, no distrito de Palmeiras. 

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