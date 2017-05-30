Casa de idosa de 73 anos é invadida por ladrão mascarado

Policial
Vítima gritou pedindo por socorro e homem desistiu do roubo
A casa de uma idosa de 73 anos foi invadida por um ladrão na manhã desta terça-feira (30). A senhora mora na rua Delfino Alves Corrêa, no bairro Alto – próximo a avenida Pantaneta. Ela contou à polícia que foi surpreendida por um homem com o rosto coberto por uma camiseta, por volta das 10h. A idosa mora com a filha e com um sobrinho, que haviam saído para trabalhar.
De acordo com a idosa, ela fica sozinha em casa em parte da manhã e em parte da tarde. A moradora foi agarrada por trás enquanto estava na cozinha. O ladrão tapou a boca dela com as mãos, mas ela conseguiu gritar.
A vítima da tentativa de roubo diz acreditar que o ladrão tenha se assustado com os pedidos de socorro. O rapaz correu para frente da casa e pulou a grade. A idosa foi atrás dele e consegui avisar a um vizinho, que chamou a polícia. O rapaz vestia uma camiseta listrada e conseguiu fugir do local.
Segundo as informações repassadas a policia, o ladrão teria escapado pulado o muro de outras casas que ficam próximas ao espetinho do Gamarra.
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