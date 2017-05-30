Jovem dedura namorada ao ser flagrado com maconha na Vila Pinheiro

“Foi minha namorada!”. Com essa afirmação, um jovem de 18 anos, já conhecido da Polícia de Aquidauana, dedurou sua namorada, de idade não identificada, como fornecedora da droga que foi encontrada com ele por volta das 23h15 minutos desta segunda-feira (29), na rua Treze de Junho, na Vila Pinheiro, durante patrulhamento de uma guarnição da Polícia Militar.

Passando pela região, os policiais desconfiaram da atitude do acusado, que ao avistá-los se desfez de algo depois determinado como sendo 1.8 gramas de uma substância de cor esverdeada com odor e característica da maconha. Na casa da namorada, residente no Bairro Nova Aquidauana, nada foi encontrado.

Segundo a mãe da moça, no horário que o acusado diz ter comprado de sua “amada” a porção de maconha, ela e a filha não estavam em casa, mas jantando na residência de um amigo, fato que complicou a vida de A. O. S. que foi detido, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.