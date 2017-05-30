Milhares de quilos maconha e arsenal do PCC são apreendidos na fronteira

Um verdadeiro arsenal de armas de grosso calibre, 35 mil quilos de maconha picada, 1.540 quilos da droga já prensada e 800 quilos de folhas da planta, totalizando 35,4 tolenadas. Esse o montante da apreensão efetuada por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), do Paraguai, em oito acampamentos usados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) na colônia Manto Potrero, zona rural de Capitán Bado, próximo a Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Eles também conseguiram apreender vários acessórios bélicos, uniformes camuflados semelhantes aos que são utilizados pela polícia paraguaia, carregadores de fuzil calibre 5.56 com capacidade para 30 cartuchos, um carregador tipo caracol para calibre 7.62 com 74 cartuchos, um binóculo, coletes a prova de bala, uma bota tática e grande quantidade de munição para escopetas e armas de calibre 7.62 e 9 milímetros.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, um brasileiro, Valdecir Antônio de Oliveira, 43, foi preso em um dos acampamentos.